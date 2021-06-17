Андрей Бочкарев: Программа реновации реализуется в более 50 районах столицы

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Программа реновации жилищного фонда реализуется уже в 50 районах столицы, новое жилье получили 31,5 тысяч горожан. Об этом в четверг, 17 июня, рассказал заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Запуская программу реновации мы ставили перед собой амбициозную задачу — создать качественную, современную городскую среду, а также предоставить новое жилья миллиону москвичей. Именно поэтому можно утверждать — программа реновации стала драйвером развития столицы, — сказал заммэра.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, для обеспечения реализации программы реновации ведутся работы по подбору новых «стартовых» площадок.

Так, всего в рамках программы было подобрано 513 территорий, из них 42 — с начала 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на конференции московского отделения партии представил программу развития столицы.