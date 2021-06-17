Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Андрей Бочкарев: Программа реновации реализуется в более 50 районах столицы
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Программа реновации реализуется в более 50 районах столицы

Полина Долганова

Город

Программа реновации жилищного фонда реализуется уже в 50 районах столицы, новое жилье получили 31,5 тысяч горожан. Об этом в четверг, 17 июня, рассказал заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Запуская программу реновации мы ставили перед собой амбициозную задачу — создать качественную, современную городскую среду, а также предоставить новое жилья миллиону москвичей. Именно поэтому можно утверждать — программа реновации стала драйвером развития столицы, — сказал заммэра.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, для обеспечения реализации программы реновации ведутся работы по подбору новых «стартовых» площадок.

Так, всего в рамках программы было подобрано 513 территорий, из них 42 — с начала 2021 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на конференции московского отделения партии представил программу развития столицы.

Читайте также:
Андрей Бочкарев#реновациягорода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте