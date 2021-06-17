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Экспорт мороженого из Москвы вырос в начале 2021 года до 9,49 миллиона долларов
Фото: Pixabay

Экспорт мороженого из Москвы вырос в начале 2021 года до 9,49 миллиона долларов

Полина Долганова

Город

В первом квартале 2021 года столичные предприятия увеличили экспорт мороженого до 9,49 миллиона долларов, что на 47,2 процента больше аналогичного уровня в прошлом году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, за первый квартал текущего года столичные предприятия отправили на внешние рынки мороженое в объеме 4,16 тысяч тонн. Оно было доставлено в 20 стран мира.

Лидерами по импорту столичного лакомства стали США, Казахстан и Китай.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что столичный экспорт десерта показывает положительную динамику в течение последних пяти лет, пишет ТАСС.

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