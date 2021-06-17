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Репетиция праздника выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге
Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Репетиция праздника выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге

Елена Фролова

Развлечения

Репетиция традиционного праздника выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге в ночь на 18 июня. В связи с этим изменится график разводки Троицкого моста. Его разведут в 23 часа, а наведут переправу в 04:50 следующего дня. Такую информацию предоставили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Остальные переправы города на Неве будут разведены по расписанию. В связи с изменениями в графике работы Троицкого моста жителей и гостей Петербурга попросили быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

Сам праздник выпускников «Алые паруса» состоится 25 июня, отмечают «Невские новости». Пока идет подготовка к этому крупному мероприятию. Например, в ночь на 15 июня состоялась одна из первых репетиций. Тогда горожане успели запечатлеть знаменитый парусник. Фотографиями м видео они поделились в социальных сетях.

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