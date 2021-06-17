Стало известно, как производят искусственного тунца

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Научный обозреватель Николай Гринько выяснил, какое будущее ожидает производителей искусственно выращенной рыбы.

В Калифорнии уже несколько лет существует стартап по созданию искусственного мяса тунца. Производители создают искусственную рыбу двумя способами: выращивают ее из живых клеток и имитируют из растительного сырья. Тунец был выбран по нескольким причинам. Во-первых, это один из самых популярных видов морепродуктов. Эта рыба является второй по числу улова в дикой природе.

Согласно некоторым данным, за прошедшие 50 лет популяция тунца снизилась на 60 процентов, а изменение климата может стать причиной того, что рыбы станет еще меньше. Вместе с тем в отличие от форели тунца достаточно сложно выращивать в неволе. Дело в том, что ему требуется чистая вода, разнообразный корм и простор.

— Первый вид искусственного мяса данного вида рыбы, предлагаемый стартапом, представляет собой клеточный продукт, — рассказал Гринько.

Он объяснил, что мышечная ткань тунца выращивается из отдельных клеток. Это делается в специальных биореакторах, иными словами в пробирках. Для клеток создается искусственная среда, в условиях которой они размножаются. После этого из них формируют имитацию натуральной ткани. По словам разработчиков, полученный продукт вообще ничем не отличается от натурального тунца, отмечает «Москва 24».