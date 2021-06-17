Неизвестные с битой и газовым баллончиком похитили у москвича 100 тысяч рублей

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Россия, Москва, Нижегородская улица, 17 Карта всех событий

Двое мужчин, вооруженные битой, газовым баллончиком и ножом, совершили разбойное нападение на 35-летнего жителя столицы возле подъезда дома в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 17 июня.

Инцидент произошел поздним вечером 16 июнявозле одного из подъездов дома 17 по улице Нижегородской в Таганском районе столицы. В лицо возвращавшемуся домой мужчине неизвестные распылили газовый баллончик, а затем ударили битой по ноге. Кроме того, один из нападавших держал в руке нож. После того как налетчики скрылись, пострадавший обнаружил пропажу имевшихся при нем наличных —100 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.