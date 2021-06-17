Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Неизвестные с битой и газовым баллончиком похитили у москвича 100 тысяч рублей
Фото: Pixabay

Неизвестные с битой и газовым баллончиком похитили у москвича 100 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Нижегородская улица, 17 Карта всех событий

Двое мужчин, вооруженные битой, газовым баллончиком и ножом, совершили разбойное нападение на 35-летнего жителя столицы возле подъезда дома в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 17 июня.

Инцидент произошел поздним вечером 16 июнявозле одного из подъездов дома 17 по улице Нижегородской в Таганском районе столицы. В лицо возвращавшемуся домой мужчине неизвестные распылили газовый баллончик, а затем ударили битой по ноге. Кроме того, один из нападавших держал в руке нож. После того как налетчики скрылись, пострадавший обнаружил пропажу имевшихся при нем наличных —100 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Читайте также:
деньгиперцовый баллончикнападение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте