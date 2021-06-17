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Москвичей призвали не пользоваться городским транспортом в выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичей призвали не пользоваться городским транспортом в выходные

Михаил Алимов

Город

Жителей столицы просят не пользоваться городским общественным транспортом без необходимости в объявленные нерабочие дни. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— По указу мэра Москвы эта неделя объявлена нерабочей. Мы очень просим наших пассажиров передвигаться по городу только в случае крайней необходимости, а в общественном транспорте надевать маску и перчатки, — процитировали в сообщении руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.

Также он напомнил о соблюдении мер защиты от коронавирусной инфекции — в транспорте обязательно ношение масок и перчаток, по возможности стоит избегать поездок в час пик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 15 по 20 июня в столице вводятся нерабочие дни, чтобы приостановить рост заболеваемости COVID-19.

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