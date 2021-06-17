Правительство РФ дополнительно выделит семьям с детьми от 3 до 7 лет 55 миллиардов рублей

Фото: Правительство РФ

Правительство России дополнительно выделит 55 миллиардов рублей семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет. Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов,— цитирует Мишустина РИА Новости.

Он добавил, что теперь размер выплаты может быть равен половине, 75 или 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ранее премьер-министр представил президенту России Владимиру Путину в среду, 19 мая, доклад по вопросам реализации отдельных положений послания главы государства Федеральному собранию. В рамках послания глава государства сообщал о необходимости принять ряд мер для поддержки семей с детьми, «сделать такую поддержку более адресной», выйти на устойчивый рост численности населения, а также о борьбе с пандемией.