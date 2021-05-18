Мишустин выступит с докладом о реализации послания президента России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин представит президенту России Владимиру Путину в среду, 19 мая, доклад по вопросам реализации отдельных положений послания главы государства Федеральному собранию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, с докладом выступит первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он коснется темы законодательного обеспечения реализации послания. Также ожидаются выступления вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина, сообщает ТАСС.

Послание президента было озвучено 21 апреля. В его рамках глава государства сообщал о необходимости принять ряд мер для поддержки семей с детьми, выйти на устойчивый рост численности населения, а также о борьбе с пандемией.

Читайте также: Михаил Мишустин назначил Игоря Коваля главой Росжелдора