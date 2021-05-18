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Мишустин выступит с докладом о реализации послания президента России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мишустин выступит с докладом о реализации послания президента России

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин представит президенту России Владимиру Путину в среду, 19 мая, доклад по вопросам реализации отдельных положений послания главы государства Федеральному собранию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, с докладом выступит первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он коснется темы законодательного обеспечения реализации послания. Также ожидаются выступления вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина, сообщает ТАСС.

Послание президента было озвучено 21 апреля. В его рамках глава государства сообщал о необходимости принять ряд мер для поддержки семей с детьми, выйти на устойчивый рост численности населения, а также о борьбе с пандемией.

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Владимир ПутинМихаил МишустинФедеральное Собрание
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