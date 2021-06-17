Музей Есенина пригласил москвичей на программу «Живая старина»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московский государственный музей С. А. Есенина приглашает взрослых и детей 20 и 27 июня принять участие в интерактивном занятии «Живая старина», которое включено в Параллельную программу книжного фестиваля «Красная площадь».

В русской избе не было ни одного лишнего и случайного предмета. В ходе программы ее участники познакомятся с интересными предметами народного быта и традиционных ремесел, представленных в музее, узнают, во что и как одевались, чем украшали себя наши предки, какими видами рукоделия занимались долгими зимними вечерами.

Ребята вспомнят стихи Сергея Есенина, посвященные крестьянской жизни и дому, поиграют в деревянные игрушки. А еще им предстоит создать «шумовой оркестр» и презентовать свое выступление.

Русские народные игры и забавы — неотъемлемая часть программы, которая проходит под музыку.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.