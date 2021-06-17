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Двое домушников обчистили квартиры более чем на 400 тысяч рублей в Клину
Фото: МВД

Двое домушников обчистили квартиры более чем на 400 тысяч рублей в Клину

Анастасия Колоскова

Происшествия

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые подозреваются в серии квартирных краж в Клину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Обвиняемым 42 и 50 лет. Один из них ранее уже был судим. По словам представителя ведомства, во время кражи мужчины распределяли роли. Один из них дежурил на лестничной площадке, пока другой при помощи отмычек взламывал замки и проникал в квартиры.

Двое домушников обчистили квартиры более чем на 400 тысяч рублей в КлинуФото: МВД

Трофеями преступников становились деньги, ювелирные изделия и электронные приборы. С места преступления мужчины скрывались на автомобиле, принадлежащем одному из них.

В общей сложности злоумышленники совершили две кражи на сумму более 400 тысяч рублей, отметила Татьяна Петрова.

— После совершения очередного преступления мужчины были задержаны. При обыске у них обнаружено и изъято похищенное имущество, 46 отмычек, болванки для ключей и инструменты, — добавила начальник пресс-службы.

Во время следствия правонарушители находились под стражей. Их дальнейшую судьбу определит суд.

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