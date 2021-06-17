Рецидивистка из Подмосковья вынесла из магазина 13 пачек масла

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Ранее судимая 39-летняя жительница Подмосковья попалась на краже из магазина на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО в четверг, 17 июня.

В полицию обратилась представительница магазина. Она рассказала, что некая женщина вынесла из помещения два декоративных короба, в которые положила 13 пачек масла. Общая сумма ущерба, причиненная торговой точке, составила 3 885 рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 39-летнюю жительницу Подмосковья. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.