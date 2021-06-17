Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рецидивистка из Подмосковья вынесла из магазина 13 пачек масла
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Рецидивистка из Подмосковья вынесла из магазина 13 пачек масла

Анастасия Колоскова

Происшествия

Ранее судимая 39-летняя жительница Подмосковья попалась на краже из магазина на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО в четверг, 17 июня.

В полицию обратилась представительница магазина. Она рассказала, что некая женщина вынесла из помещения два декоративных короба, в которые положила 13 пачек масла. Общая сумма ущерба, причиненная торговой точке, составила 3 885 рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 39-летнюю жительницу Подмосковья. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

Читайте также:
кражамаслоуголовное дело
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте