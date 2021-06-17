«Выселение»: Мама Аршавина отсудила дом у его тяжелобольной бывшей жены

Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Мама Андрея Аршавина отсудила дом у бывшей жены футболиста Алисы Казьминой. Об этом рассказал адвокат Аршавиной Павел Волошин.

После развода бывшая жена Аршавина, которая борется с аутоиммунным некрозом, проживала в особняке спортсмена в Коломягах. Дом Аршавин оформил на мать, но бывшая супруга спортсмена продолжала жить с тремя детьми в особняке.

Мать Аршавина обратилась в суд, который удовлетворил его иск. Казьмина попыталась оспорить решение и подала апелляцию, однако суд отклонил ее.

— Истец вправе попросить исполнительный лист, который передается в службу судебных приставов. Там, конечно, дадут время на добровольное «выселение», а если его не случится — перейдут к принудительному, — приводит Starhit слова адвоката.

В среду, 16 июня, бывшая жена Аршавина рассказала, что у нее опускаются руки из-за бед, которые с ней случились. Казьмина попросила прощения у своих детей за то, что не может обеспечить им достойную жизнь и «просто дать жилье». Экс-жена футболиста заявила, что это ее последний пост в соцсети.