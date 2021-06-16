«У меня больше нет сил»: экс-жена Аршавина простилась с поклонниками

Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала пост на своей странице в соцсети Instagram, в котором простилась с поклонниками и попросила прощения у родных.

Она рассказала, что у нее опускаются руки из-за бед, которые с ней случились. Казьмина попросила прощения у своих детей за то, что не может обеспечить им достойную жизнь и «просто дать жилье». Экс-жена футболиста заявила, что это ее последний пост в соцсети.

— У меня больше нет сил». Сегодня они закончились. И силы, и воля и терпение. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все, — написала Казьмина, поблагодарив подписчиков за поддержку.

Подписчики Казьминой принялись успокаивать ее, они написали, что не стоит отчаиваться и опускать руки, нужно бороться с болезнью.

Ранее Казьмина сообщила, что на фоне тяжелого аутоиммунного заболевания лишилась волос на голове.

Девушка рассказывала, что справляться с болезнью ей помогает мама, которая постоянно находится рядом. Принимает участие в судьбе девушки и ее первый муж, от которого у нее двое детей. При этом отец ее дочки Есении, известный футболист Андрей Аршавин, в этой ситуации себя не проявляет.

О своей тяжелой болезни Казьмина рассказала в рамках ток-шоу Андрея Малахова. Это стало ее первым появлением на телевидении после выписки из больницы.