СК проверит информацию о соседях, которые выживают семью из квартиры в Москве

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Следственный комитет проверит информацию о «профессиональных соседях», которые пытаются выжить москвичку и ее дочь из квартиры. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, женщина после смерти мужа унаследовала его квартиру вместе со свекровью. Вскоре родственница продала свою часть и в доме поселились так называемые «профессиональные соседи».

Новые жильцы всячески мешают москвичке, принуждают собственницу продать оставшуюся долю. Сюжет об этом снял один из федеральных телеканалов.

Следователи проверяет все факты, указанные в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.