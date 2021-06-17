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Экономический эксперт оценил положение рубля после саммита Россия — США
Фото: АГН Москва

Экономический эксперт оценил положение рубля после саммита Россия — США

Елена Фролова

Экономика

Риски для финансовых рынков стали значительно ниже после встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Саммит также дал надежду на рост российской валюты, уверен независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов.

Лидеры двух государств провели диалог в Женеве 16 июня. Благодаря этому курс рубля продолжил свой рост. Вместе с этим ожидание женевского саммита сказалось на том, что западные спекулянты стали избавляться от рублевых активов. Тем временем инвестиционные фонды Штатов почти в два раза увеличили короткие позиции во фьючерсах и опционах на российскую национальную валюту.

Такая тенденция была заметна на финансовых рынках Европы. Там обосновался тренд на укрепление, который длился в течение нескольких месяцев. Однако он начал ослабевать.

— Принципиальных сдвигов не будет происходить, так как все факторы, действующие на курс нацвалюты, обычно учитываются заблаговременно, — объяснил Александр Трифонов.

Вместе с тем эксперты отмечают среди факторов, которые переломили признаки негативного сценария, макроэкономические признаки. Например, они говорят о росте цен на энергоресурсы, в частности, нефти, а также об увеличении ключевой ставки ЦБ РФ, передает «Экономика сегодня».

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