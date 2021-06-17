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Столичные власти опровергли введение локдауна в Москве из-за ситуации с COVID-19
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные власти опровергли введение локдауна в Москве из-за ситуации с COVID-19

Иван Юминов

Город

Столичные власти не планируют вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в четверг, 17 июня.

— Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал, — приводит слова руководителя ведомства радиостанция «Говорит Москва».

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что власти Москвы якобы рассматривают возможность введения локдауна.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 16 июня, подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов.

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