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Стало известно, как подготовить организм к прививке от COVID-19
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Стало известно, как подготовить организм к прививке от COVID-19

Елена Фролова

Общество

Врачи объяснили, что на самом деле можно и чего не стоит делать до и в период прохождения процедуры вакцинации.

Так, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что чаще всего опасения граждан связаны с аллергическими реакциями. Они возможны при любой вакцинации, а не только при введении препарата от COVID-19. По словам эксперта, перед уколом и после него нужно исключить из рациона питания продукты, содержащие высокие аллергенные свойства.

— Как правило, это цитрусовые. Они могут спровоцировать выброс гистамина в кровь. Именно он вызывает аллергическую реакцию, — объяснила иммунолог.

Она также посоветовала ограничить употребление кофе, который может стать причиной проявления аллергии. В список продуктов, которые необходимо исключить в этот период, вошел и шоколад. Само же питание, по словам эксперта, должно быть полноценным и включать в себя полезные вещества.

Не нужно ради вакцинации пить витамины, уточняет аллерголог. По ее словам, лето уже является позитивным фактором. Хорошая погода, возможность больше бывать на улице и солнце дают полноценные шансы запастись витамином D. Остальные витамины доставят организму сезонные фрукты и овощи, отмечает телеканал 360.

Запрещается в период прохождения процедуры вакцинации употреблять алкоголь. Лучше пить больше обычной воды.

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