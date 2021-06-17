Плитка со стены здания упала на двухлетнего ребенка в Наро-Фоминске

Фото: СК РФ

Следователи проведут проверку после падения керамической плитки на двухлетнего мальчика в Наро-Фоминске. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел 9 июня в одном из учреждений города. Ребенок попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами.

Ольга Врадий добавила, что следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.