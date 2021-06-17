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«Никто не торкает»: Дава рассказал о жизни после расставания с Бузовой
Фото: instagram/dava_m

«Никто не торкает»: Дава рассказал о жизни после расставания с Бузовой

Иван Юминов

Общество

Блогер Давид Манукян (Дава) рассказал, что так и не начал новых отношений после разрыва с певицей Ольгой Бузовой.

— Девушки у меня нет, и в ближайшие годы она вряд ли появится. Меня никто не торкает, — поделился блогер.

Дава добавил, что мечтает влюбиться и завести семью, но при общении с девушками у него не возникает «магии». Отношения с Бузовой у него в прошлом, а работа не оставляет времени на любовь, посетовал Манукян в интервью YouTube-каналу «ТТ шоу».

Ранее сообщалось, что Манукян стал новым ведущим проекта «Дом-2».

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