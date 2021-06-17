Число штрафов за несоблюдение антиковидных мер за неделю выросло в Москве в три раза

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Число штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу выросло в столице в три раза за последнюю неделю. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 июня.

— Конечно, мы ужесточили требования и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. За последнюю неделю количество штрафов увеличилось в три раза, — рассказал глава города.

Собянин добавил, что дисциплина повысилась, но по-прежнему требуется работа, отмечает РИА Новости.

Ранее мэр подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов.