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Менее 20 процентов коек для пациентов с COVID-19 свободно в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Менее 20 процентов коек для пациентов с COVID-19 свободно в России

Иван Юминов

Общество

Из 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом в России свободно лишь 16 процентов. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в четверг, 17 июня.

— Рост госпитализаций составил 32,5 процента. Мы увеличили количество коек за последнюю неделю в целом по стране с 102 до 127 тысяч коек, — рассказал чиновник.

Более трех тысяч россиян находится в реанимации с COVID-19. При этом резервного реанимационного коечного фонда в стране еще хватает, приводит слова Мурашко РИА Новости.

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