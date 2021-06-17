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Мурашко сообщил о снижении числа пациентов старшего возраста с COVID-19 в России
Фото: minzdrav.gov.ru

Мурашко сообщил о снижении числа пациентов старшего возраста с COVID-19 в России

Иван Юминов

Общество

Количество пациентов старшего возраста с коронавирусом в России стало ниже. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в четверг, 17 июня.

— Наш акцент на вакцинации пациентов возрастной категории старше 60 лет — то, что было рекомендовано правительством и медицинским сообществом, — дал свой эффект, — рассказал глава министерства.

Число пожилых пациентов, равно как и неблагоприятные исходы у них, по словам главы Минздрава, значительно ниже, чем в прошлый период. Мурашко отметил, что кампания по вакцинации от COVID-19 дает свой эффект, сообщает РИА Новости.

Ранее Мурашко заявил, что число пациентов с коронавирусом в России выросло на 30 процентов за неделю.

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