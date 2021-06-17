Мурашко заявил, что беременные стали чаще заболевать COVID-19

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Беременные женщины стали чаще заболевать коронавирусом, в настоящее время насчитывается почти десять тысяч пациенток в данной категории. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в четверг, 17 июня, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, в России стали появляться случаи тяжелого течения COVID-19 у беременных, из-за чего следует уделять особое внимание профилактике COVID-19 в данной категории россиян.

— Нашими специалистами сейчас рассматривается пакет документов по получению новых научных данных по использованию вакцины «Спутник V» у беременных женщин — отметил Мурашко.

Он уточнил, что специалисты проанализируют ситуацию и примут решение в течение ближайшей недели, пишет Интерфакс.