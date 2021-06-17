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Зарплата не главное: как молодые специалисты выбирают работу
Центр занятости «Моя работа» / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Зарплата не главное: как молодые специалисты выбирают работу

Юлия Евграфова

Общество

Наименее важным критерием при выборе места работы у молодых специалистов является размер заработной платы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили специалисты Московской школы управления Сколково. Они провели опрос среди 222 студентов и выпускников. Выяснилось, что размер зарплаты важен лишь для 27 процентов респондентов.

Несмотря на такой результат исследования, самой сильной мотивацией к расширению своих навыков студенты и выпускники назвали финансовую составляющую.

— Именно те, кто хочет высокую зарплату, отмечали наибольшее количество недостающих навыков. Они же чаще всего говорили о недостатке предпринимательского мышления. А меньше всего недостаток навыков ощущают те, кто выбрал работу за удобный график, — констатировали специалисты Московской школы управления Сколково.

В ходе исследования также выяснилось, что на первом рабочем месте молодым специалистам, получившим качественное образование, важны интересные задачи, разнообразный опыт и быстрый карьерный рост. Причем чаще всего при трудоустройстве для них значимы два критерия — совпадение взглядов с руководством (так ответили 45 процентов респондентов) и близость ценностей компании (43 процента).

Чуть меньше трети опрошенных, помимо высокой зарплаты, отметили, что им не важны график и размер компании.

Также специалисты выяснили, с какими проблемами на первом рабочем месте чаще всего встречаются молодые специалисты. Так, 51 процент студентов и выпускников посчитали, что это необходимость выполнения заданий, которые им не нравятся. Еще 43 процента указали на перекладывание ответственности за чужие ошибки. Негибкость компании в перестройке плохо отлаженных рабочих процессов отметили 42 процента респондентов. Также 41 процент молодых специалистов столкнулись с тем, что не могут отстоять свои интересы в переговорах о зарплате. Еще 37 процентов пожаловались на нехватку навыков управления своим временем.

Меньше всего молодые специалисты сталкиваются с непониманием со стороны руководства. При этом бакалавры, участвующие в опросе, чаще всего отмечали, что им не хватает навыков ведения переговоров и постановки личных целей. У магистров же на первом месте оказались практические знания, навык командной работы и самопрезентации.

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