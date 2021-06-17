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Клуб Adrenaline Stadium опечатали в Москве за нарушение антиковидных мер
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Клуб Adrenaline Stadium опечатали в Москве за нарушение антиковидных мер

Иван Юминов

Общество
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 80к17 Карта всех событий

Столичный клуб Adrenaline Stadium опечатали за нарушение мер против коронавируса. Об этом сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора САО Мария Иванова в четверг, 17 июня.

— В ходе проверки были выявлены нарушения социальной дистанции и нарушения масочно-перчаточного режима, — рассказала эксперт.

Клуб находится на Ленинградском проспекте, дом 80, корпус 17. Его владельцам грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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