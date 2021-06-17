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Фитотерапевт рассказал, кому стоит меньше есть малины
/ Фото: pixabay.com

Фитотерапевт рассказал, кому стоит меньше есть малины

Елизавета Короткова

Общество

Детям стоит с осторожностью относиться к потреблению малины. Нужно внимательны следить за тем, чтобы они не съели чересчур большое количество ягод. Этим советом с «Вечерней Москвой» поделился фитотерапевт Дмитрий Юровский.

По словам специалиста, температура тела может понизиться при чрезмерном употреблении ягоды. Детский организм быстрее реагирует на вещества, содержащиеся в составе малины, из-за низкого индекса массы тела, объяснил Юровский.

— Высокое содержание салицилатов в ягодах малины ценно при борьбе с простудными заболеваниями, ОРВИ. Это способствует снижению температуры тела, — отметил фитотерапевт.

Также салицилаты увеличивают ток крови, препятствуя склеиванию эритроцитов. Вот почему малина может быть полезна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавил он.

Малина поспеет в подмосковных лесах в середине июля, то есть в самый разгар лета, заключил специалист.

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