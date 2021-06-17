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Эксперимент по COVID-free-ресторанам могут провести в Москве по просьбе бизнеса
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Эксперимент по COVID-free-ресторанам могут провести в Москве по просьбе бизнеса

Иван Юминов

Город

Представители столичного ресторанного бизнеса на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложили провести эксперимент с общественными зонами, свободными от коронавируса.

— Главным санитарным врачом города Москвы было принято решение об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании. Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся, — рассказал глава города.

Уточняется, что рестораторы поддержали решения властей, нацеленные на борьбу с распространением COVID-19. Кроме того, они предложили мэру провести эксперимент со свободными от коронавируса общественными зонами.

По замыслу предпринимателей, на входе в эти зоны будет осуществляться контроль, в рамках которого у гостей будут проверять документы о вакцинации или наличии отрицательного ПЦР-теста, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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