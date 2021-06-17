Более девяти тысяч случаев коронавируса ожидается в Москве 18 июня

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Более девяти тысяч новых случаев коронавируса ожидается в столице в пятницу, 18 июня. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более девяти тысяч заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных — это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней, — рассказал глава города.

Протекание болезни сократилось с 10–14 до пяти дней, добавил мэр. Собянин попросил столичных рестораторов рассказать сотрудникам о важности вакцинации от COVID-19. По его словам, без массовой вакцинации не удастся сбить новую волну заболеваний, отмечает ТАСС.

Собянин в среду, 16 июня, подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главного санитарного врача столицы об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вакцинация должна коснуться 60 процентов сотрудников предприятий, работающих в сферах общественного питания, торговли, услуг, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, образования, а также фитнес-клубов, салонов красоты, театров, кинотеатров, концертных залов.