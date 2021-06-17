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Более 25 тысяч сотрудников транспорта Подмосковья вакцинировались от COVID-19
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 25 тысяч сотрудников транспорта Подмосковья вакцинировались от COVID-19

Иван Юминов

Общество

Более 25 тысяч сотрудников транспортной и дорожной отрасли Московской области вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщили в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры в четверг, 17 июня.

— Уже сделали прививки более 25 тысяч работников транспортной и дорожной отрасли Московской области, — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в ближайшее время вакцинируются все сотрудники министерства и подведомственных организаций, кроме тех, кто имеет противопоказания. Это, среди прочих, кассиры, инспекторы, водители и механики, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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