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Финансовый аналитик рассказал, как не остаться без денег после отпуска
Фото: Pexels

Финансовый аналитик рассказал, как не остаться без денег после отпуска

Елизавета Короткова

Финансы

Чтобы грамотно организовать свой бюджет в отъезде, стоит следовать простым правилам: иметь с собой запас финансовых средств, планировать расходы заранее, а также не поддаваться эмоциям. Этими и другими советами с «Вечерней Москвой» поделился финансовый аналитик, замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

Прежде всего, по словам специалиста, важно иметь денежный запас на случай непредвиденных ситуаций. В незнакомом месте может произойти все что угодно: никто не застрахован от проблем, связанных с непониманием языка или здоровьем.

— Любой отпуск забирает денег в полтора раза больше, чем вы планируете. Так же происходит и в случае с ремонтом или строительством. Важно иметь на карте запас, превышающий сумму, которую вы хотите потратить, — порекомендовал Макаров.

И все же следует заранее разобраться, сколько денег вам потребуется в отпуске. Здесь, по совету финансового аналитика, стоит учесть жилье, проезд, питание и экскурсии. Желательно изучить отзывы туристов, которые уже побывали в этой локации, добавил специалист. Еще до начала отпуска рекомендуется удостовериться, что денежных средств будет достаточно для обеспечения личного комфорта по возвращении домой.

— Чтобы не остаться без денег после отпуска, важно рассчитывать все заранее. В этот период сбивается привычный график доходов и расходов. Нужно подумать о том, что в ближайшие две недели после отпуска зарплаты, скорее всего, не будет, — напомнил Макаров.

Эксперт порекомендовал брать с собой и наличные деньги, и карты различных банков. Это поможет не остаться без средств в случае форс-мажора: кражи или утери средств.

Масштаб расходов во время отдыха связан и с психологическим аспектом. По словам эксперта, важно не поддаваться эмоциям и не тратить деньги необдуманно только потому, что вы в отпуске.

— Когда люди едут отдыхать, они тратят деньги значительно легче. Они думают, что могут разбрасываться деньгами направо и налево, потому что заслужили этот отпуск. Однако важно действовать аккуратно, не поддаваясь откровенно иррациональным решениям, — заметил Макаров.

Наконец, эксперт предостерег отдыхающих от взятия кредитов перед отпуском. Не стоит создавать дополнительных соблазнов потратить лишние деньги, заключил он.

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