Роструд объяснил, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

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Сотрудник организации может получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщили в Роструде.

Денежные средства выплатят только в двух случаях — если ежегодный отпуск работника превышает 28 календарных дней или при увольнении. Причем в первом случае работодатель может заменить дополнительную часть отпуска деньгами.

Чтобы определить сумму денежной компенсации, нужно посчитать неиспользованные выходные, а также средний заработок за прошедший год. Непотраченные дни отпуска умножают на заработанную сумму и получают размер компенсации, пишет «Российская газета».

Ранее эксперт по трудовому праву рассказал, когда выгоднее брать отпуск.

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