Анджелина Джоли с детьми отдохнула в компании первого мужа

Фото: instagram.com/angelinajolieofficial

Актриса Анджелина Джоли провела несколько дней в Нью-Йорке в обществе своего первого мужа, актера Джонни Ли Миллера.

Джоли и Миллер познакомились на съемочной площадке, в 1996 году поженились, однако прожили вместе всего год. Официально развод был оформлен позднее, в 1999 году. Актеры сохранили хорошие отношения, а скоротечный брак объясняли в интервью собственной молодостью и необдуманностью поступков.

Затем Джоли дважды выходила замуж — за коллег по творческому цеху Билли Боба Торнтона и Брэда Питта. Развод с Питтом был официально оформлен в 2019 году. В мае 2021 года Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли, получив совместную опеку над детьми. Разбирательства звездной пары продолжались около пяти лет.

Во время поездки в Нью-Йорк Джоли, по словам знакомых с ситуацией источников, познакомила с первым мужем своих сыновей — 17-летнего Пакса и 12-летнего Нокса. Инсайдеры утверждают, что знакомство прошло хорошо, его участникам удалось поладить.

Во время поездки в Нью-Йорк Джоли с детьми также посетили ряд музеев и галерей, пишет The Sun со ссылкой на источники.