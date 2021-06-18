Гинцбург оценил целесообразность корректировки «Спутника V» под новые штаммы

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Изменение состава российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» с учетом распространения индийского штамма не представляется целесообразным. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Как отметил специалист, такая работа потребует немало времени, десять дней уйдут на научные разработки, а регуляторная часть займет три-четыре месяца. За такой срок COVID-19 вновь мутирует, появится еще какой-либо штамм.

Гинцбург подчеркнул, что с учетом мутационной активности коронавируса «заниматься созданием вакцин под новые штаммы — дело неблагодарное», поэтому российские эксперты движутся по другому пути — поддержания высокого титра защитных антител при помощи уже существующих вакцин.

Глава Центра имени Гамалеи назвал верной стратегией прохождение вакцинации с использованием «Спутника V», а затем, по мере снижения уровня антител — проведение ревакцинации «Спутником Лайт», пишут «Известия».

Ранее Гинцбург рассказал, в Москве был обнаружен изменившийся индийский штамм COVID-19. По его словам, эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма высока, но она меньше, чем по отношению к изначально обнаруженному в Китае.