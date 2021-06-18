Ученые объяснили невозможность замедлить процесс старения

Кадр из фильма «Дневник памяти»

Процесс старения невозможно замедлить из-за биологических ограничений. К такому выводу пришла группа исследователей из 14 стран.

Сопоставив данные о рождаемости и смертности людей и приматов, ученые установили, что в среднем показатели смертности одинаковы во всех группах. По словам Хосе Мануэля Абурто из Оксфордского центра демографических наук Леверхульма, это заставляет предположить, что на продолжительность жизни в целом гораздо сильнее влияют биологические факторы, нежели внешние.

Ученый отметил, что статистика подтверждает, что люди живут дольше благодаря улучшению условий жизни и системы здравоохранения. Однако с наступлением определенного возраста уровень смертности резко возрастает у всех биологических видов.

Исследование, по словам Абурто, подтверждает: эволюционная биология доминирует над прочими факторами, а развитие медицины пока не способно преодолеть биологические ограничения, пишет The Guardian.

Ранее ученые из Национального института США по проблемам старения установили, что о развитии у человека болезни Альцгеймера могут говорить такие симптомы как потеря памяти, спутанность сознания и трудности в выполнении рутинных дел.