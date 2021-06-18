Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые объяснили невозможность замедлить процесс старения
Кадр из фильма «Дневник памяти»

Ученые объяснили невозможность замедлить процесс старения

Татьяна Плотникова

Общество

Процесс старения невозможно замедлить из-за биологических ограничений. К такому выводу пришла группа исследователей из 14 стран.

Сопоставив данные о рождаемости и смертности людей и приматов, ученые установили, что в среднем показатели смертности одинаковы во всех группах. По словам Хосе Мануэля Абурто из Оксфордского центра демографических наук Леверхульма, это заставляет предположить, что на продолжительность жизни в целом гораздо сильнее влияют биологические факторы, нежели внешние.

Ученый отметил, что статистика подтверждает, что люди живут дольше благодаря улучшению условий жизни и системы здравоохранения. Однако с наступлением определенного возраста уровень смертности резко возрастает у всех биологических видов.

Исследование, по словам Абурто, подтверждает: эволюционная биология доминирует над прочими факторами, а развитие медицины пока не способно преодолеть биологические ограничения, пишет The Guardian.

Ранее ученые из Национального института США по проблемам старения установили, что о развитии у человека болезни Альцгеймера могут говорить такие симптомы как потеря памяти, спутанность сознания и трудности в выполнении рутинных дел.

Читайте также:
старениезамедление старенияисследование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте