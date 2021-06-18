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Опрос показал, сколько россиян искали подработку в пандемию
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Опрос показал, сколько россиян искали подработку в пандемию

Татьяна Плотникова

Общество

Из-за пандемии коронавирусной инфекции 26 процентов россиян, принявших участие в исследовании сервиса для размещения объявлений «Авито» и рекрутингового сервиса GigAnt, вынуждены были искать дополнительный заработок.

В ходе опроса 21 процент респондентов рассказали, что в пандемию стали впервые искать подработку, еще пять процентов вынуждены были найти несколько источников дополнительного дохода.

В целом подработка есть у 39 процентов опрошенных, однако у 33 процентов она была и раньше, а шесть процентов нашли дополнительную работу в первый раз в жизни.

Для 16 процентов участников исследования подработка является единственным источником денежных средств, а 40 процентов совмещают ее с основной работой. Семь процентов параллельно учатся, два процента — работают еще в двух местах.

Чаще всего опрошенные россияне подрабатывают в торговле (12 процентов) и маркетинге (13 процентов).

У респондентов-мужчин самыми востребованными сферами оказались транспорт (18 процентов), охрана (12 процентов), IT (десять процентов), курьерские службы и службы доставки (десять процентов), линейные позиции в торговле (десять процентов).

Женщины чаще всего подрабатывают в маркетинге (18 процентов), торговле (13 процентов), в административно-управленческой сфере (11 процентов), службах онлайн-поддержки (11 процентов), в индустрии красоты (девять процентов), сообщает «Прайм».

Ранее сообщалось, что более 13 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет устроились на временную работу в Московской области за 2020 год. Чаще всего несовершеннолетним предлагался заработок в образовательных организациях и на предприятиях сферы услуг.

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