Президент Швейцарии поделился впечатлениями от встречи Путина и Байдена

Фото: Администрация президента Швейцарии

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе личной встречи в Женеве 16 июня смогли установить контакт. Об этом рассказал швейцарский лидер Ги Пармелен.

По словам Пармелена, уже через пять минут беседы лидеров двух государств стало понятно, что «между ними как людьми все складывается хорошо». Президент Швейцарии отметил, что это был самый запоминающийся момент встречи.

Пармелен также положительно оценил прямоту Владимира Путина, отметив, что российский глава государства не ходит вокруг да около, а его высказывания «направлены прямо к цели», сообщает телеканал RTS.

Саммит Путина и Байдена прошел в Женеве в среду, 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.