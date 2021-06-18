Московские полицейские пресекли попытку сбыта наркотиков

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Россия, Москва, Флотская улица Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двоих мужчин по подозрению в попытке сбыта наркотического вещества. Об этом рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел РФ.

Полицейские выяснили, что один из злоумышленников, заранее договорившись со своим знакомым, приехал к нему на Флотскую улицу для покупки наркотика. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали обоих подозреваемых — жителей Москвы в возрасте 30 и 33 лет.

В машине одного из задержанных нашли картонную коробку, в которой находились четыре плитки в фольге с неизвестным веществом, напоминающим шоколад. Экспертиза показала, что изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – псилоцин, общей массой свыше 63 граммов.

Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 228.1 и части 3 статьи 228 УК РФ. Задержанные помещены под стражу, сообщается на официальном сайте управления по Северному административному округу столичного главка МВД РФ.