Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Останки гигантского предка носорогов нашли в Китае
Фото: pixabay.com

Останки гигантского предка носорогов нашли в Китае

Татьяна Плотникова

В мире

Исследователи из Китайской академии наук обнаружили останки гигантского предка современных носорогов — самого крупного сухопутного млекопитающего из всех, когда-либо населявших Землю.

Как рассказали ученые, Paraceratherium linxiaense обитал в Китае 26,5 миллиона лет назад. В высоту животное достигало 4,88 метра, в длину — 7,92 метра. Вес доисторического млекопитающего составлял 24 тонны.

В отличие от современных носорогов, их древние предки были безрогими, зато имели семиметровую шею, позволявшую доставать до верхушек деревьев. Размеры черепа и конечностей также существенно превосходили параметры любых других сухопутных животных.

Палеонтологи полагают, что Paraceratherium linxiaense из Китая прошли через Тибетский регион, а оттуда в Олигоценовую эпоху попали на Индийский субконтинент, где прежде уже обнаруживали останки других видов гигантских носорогов, пишет Daily Mail.

Читайте также:
палеонтологиносорогКитай
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте