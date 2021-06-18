Останки гигантского предка носорогов нашли в Китае

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Исследователи из Китайской академии наук обнаружили останки гигантского предка современных носорогов — самого крупного сухопутного млекопитающего из всех, когда-либо населявших Землю.

Как рассказали ученые, Paraceratherium linxiaense обитал в Китае 26,5 миллиона лет назад. В высоту животное достигало 4,88 метра, в длину — 7,92 метра. Вес доисторического млекопитающего составлял 24 тонны.

В отличие от современных носорогов, их древние предки были безрогими, зато имели семиметровую шею, позволявшую доставать до верхушек деревьев. Размеры черепа и конечностей также существенно превосходили параметры любых других сухопутных животных.

Палеонтологи полагают, что Paraceratherium linxiaense из Китая прошли через Тибетский регион, а оттуда в Олигоценовую эпоху попали на Индийский субконтинент, где прежде уже обнаруживали останки других видов гигантских носорогов, пишет Daily Mail.