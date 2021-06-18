Врач рассказал о правилах вакцинации для тех, кто планирует отпуск

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Поставить оба компонента вакцины от COVID-19 следует перед тем, как отправиться в отпуск. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач отметил, что это нужно сделать для того, чтобы прививка была эффективной. По словам специалиста, стойкий иммунитет к инфекции появляется не сразу, а спустя некоторое время после введения второй дозы, поэтому в промежуток между компонентами существует риск заболеть.

— Уезжать в отпуск без вакцинации — это большой риск при напряженной эпидемиологической обстановке. После второй прививки так же, как и после первой, в небольшом количестве случаев может наблюдаться повышенная температура в течение одного — двух дней, — пояснил Тяжельников.

Он отметил, что в эти дни лучше остаться дома, однако в целом после вакцинации можно возвращаться к обычному образу жизни, в том числе отправляться в отпуск. Врач уточнил, что делать тест на антитела не нужно, передает РИА Новости.