Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Массовые мероприятия запретили в Тульской области из-за угрозы распространения COVID-19
Очередь к мощам/ Фото: Pelagiya Zamyatina

Массовые мероприятия запретили в Тульской области из-за угрозы распространения COVID-19

Полина Долганова

Общество

Массовые мероприятия запретили в Тульской области для предотвращения распространения COVID-19. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Так, за прошедшую неделю ежедневный прирост новых случаев коронавируса увеличился в области на 60 процентов.

— В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль «Дикая мята», — приводят в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева.

Рекомендации об отмене мероприятий губернатору области лично направил главный санитарный врач региона.

Кроме того, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора по Тульской области, в регионе ограничили деятельность мест общественного питания. Теперь с 7:00 до 00:00 кафе и рестораны могут работать только на вынос.

Российский ежегодный независимый мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята» должен был проходить с 18 по 20 июня. Новые даты проведения пока неизвестны.

Читайте также:
коронавирусмассовое мероприятиеТула
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте