Массовые мероприятия запретили в Тульской области из-за угрозы распространения COVID-19

Очередь к мощам/ Фото: Pelagiya Zamyatina

Массовые мероприятия запретили в Тульской области для предотвращения распространения COVID-19. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Так, за прошедшую неделю ежедневный прирост новых случаев коронавируса увеличился в области на 60 процентов.

— В связи с этим на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль «Дикая мята», — приводят в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева.

Рекомендации об отмене мероприятий губернатору области лично направил главный санитарный врач региона.

Кроме того, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора по Тульской области, в регионе ограничили деятельность мест общественного питания. Теперь с 7:00 до 00:00 кафе и рестораны могут работать только на вынос.

Российский ежегодный независимый мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята» должен был проходить с 18 по 20 июня. Новые даты проведения пока неизвестны.