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Эксперты рассказали, как мошенники наживаются на любителях электросамокатов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Эксперты рассказали, как мошенники наживаются на любителях электросамокатов

Илья Ашуров

Общество

В Сети появились мошеннические схемы нелегального использования прокатных электросамокатов. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказали эксперты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Подобные незаконные схемы впервые были замечены в июне этого года. По словам специалистов, мошенники предлагают приобрести якобы взломанные аккаунты пользователей арендных электросамокатов. Причем в объявлениях злоумышленников данный способ называется «легальным и бесплатным», а цена аренды на день составляет всего 250 рублей.

Также в интернете появились инструкции, в которых описывается, как можно угнать электросамокат, разобрать его или снять скоростное ограничение. Зачастую для выполнения указаний мошенников требуется использовать чужую sim-карту, клонеры приложений или произвести иные виды сомнительных манипуляций.

— Стоимость некоторых инструкций составляет от одной до трех тысяч рублей. В объявлениях прикладываются скриншоты об их успешном использовании, однако достоверность этих схем вызывает вопросы у экспертов, — отметили специалисты Bi.Zone.

В компании предостерегли от использования подобных схем. Обещанная продавцом выгода вероятнее всего обернется обманом: ваши денежные средства и данные банковских карт могут быть похищены злоумышленниками, передает РИА Новости.

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