Наталья Сергунина: В Москве открыт прием заявок на новую программу поддержки инноваторов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Стартовал прием заявок на участие в программе развития технологичных проектов «Кузница успеха». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в пятницу, 18 мая.

— Это программа для тех, кто ищет новые возможности для развития инновационных проектов и коммерциализации научных разработок. Участники смогут укрепить рыночные позиции своих компаний, улучшить технологию производства и конечный продукт, — рассказала заммэра.

Уточняется, что программа рассчитана на организации, которые входят в состав Зеленоградского и Троицкого инновационных территориальных кластеров. Они должны работать, в частности, в приоритетных областях науки и техники, специализироваться на микро- и наноэлектронике, искусственном интеллекте и лазерных технологиях.

Для предприятий создадут индивидуальные планы развития с учетом существующих мер государственной поддержки. Также компаниям предоставят консультации по развитию продаж, получению патентов и по созданию стратегии внешнеэкономической деятельности.

Прием заявок продлится до 15 июля. Отбор участников будет осуществлять Корпорация развития Зеленограда, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.