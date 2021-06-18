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Следком раскрыл дело о двойном убийстве матери и дочери 17-летней давности
Фото: СК РФ

Следком раскрыл дело о двойном убийстве матери и дочери 17-летней давности

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Островитянова Карта всех событий

Следственный комитет задержал мужчину, который обвиняется в двойном убийстве, совершенном 17 лет назад. Об этом в пятницу, 18 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, убийство было совершено в августе 2004 года. Тогда в квартире жилого дома, расположенного на улице Островитянова, обнаружили тела двух женщин — 39-летней матери и ее 15-летней дочери. На телах погибших были видны следы удушения.

Длительное время это дело оставалось нераскрытым. Однако в какой-то момент следователи решили проверить бывшего мужа убитой, который проживал и работал за границей. Вскоре мужчину задержали, он сознался в убийстве. Преступник рассказал, что задушил бывшую супругу и дочь во время ссоры из-за имущества, а после содеянного покинул пределы страны.

— В ближайшее время в отношении фигуранта 1946 года рождения будет избрана мера пресечения, — заключила Иванова.

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