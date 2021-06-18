Сергей Собянин рассказал о необходимости ревакцинации от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о необходимости ревакцинации от коронавируса. Об этом глава города написал в своем блоге в пятницу, 18 июня.

Он отметил, что в оперативные сроки правительство должно принять соответствующие решения о сроках и технологии ревакцинации. Сделать повторную прививку от COVID-19 можно будет первым компонентом вакцины.

— Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует, — уточнил Собянин.

Кроме того, глава города предположил, что власти Москвы могут получить разрешение на использование препарата для вакцинации мигрантов.

Ранее Сергей Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня.