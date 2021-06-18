Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня. Соответствующий указ был размещен на официальном сайте мэра Москвы в пятницу, 18 июня.

Новые ограничения коснулись точек общественного питания, массовых мероприятий и детских площадок. Кроме того, Собянин рассказал о вакцинации от COVID-19 в Москве.

«Бесковидные» рестораны

С субботы, 19 июня, в Москве стартует эксперимент по организации точек общепита, свободных от коронавирусной инфекции. Так, в столице будут открыты несколько ресторанов и кафе, для посещения которых нужно будет предъявлять QR-код, подтверждающий вакцинацию. Его можно скачать с сайта госуслуг.

За неделю власти Москвы планируют настроить информационную систему контроля таких заведений и отработать технологию их организации. В случае, если эксперимент окажется положительным, подобный опыт можно будет тиражировать.

Уточняется, что для детей вход в «бесковидные» заведения будет свободным, так как до 18 лет прививку от коронавируса делать нельзя. Юные посетители смогут посещать рестораны, свободные от COVID-19, в сопровождении родителей.

О концертах и развлекательных мероприятиях

С пятницы, 18 июля, постановлением мэра массовые мероприятия смогут посещать максимум 1000 человек. Так, театры и кинотеатры продолжат свою работу, а танцполы на концертах и фан-зоны для болельщиков на стадионах будут закрыты.

О повторной вакцинации

Сергей Собянин отметил, что вопрос ревакцинации в Москве является жизненно необходимым. В оперативные сроки правительство должно принять соответствующие решения о сроках и технологии ревакцинации. Сделать повторную прививку от COVID-19 можно будет первым компонентом вакцины.

— Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует, — уточнил Собянин.

О вакцинации работников-мигрантов

По словам мэра, год назад было принято решение о первоочередном обеспечении жителей Москвы вакциной от коронавируса. В настоящее время специалисты заняты изготовлением препарата «Спутник Лайт», который, по сути, является первым компонентом классического «Спутника». Собянин предположил, что власти Москвы могу получить разрешение на использование препарата для вакцинации мигрантов. Это может произойти в начале июля или раньше.

Кроме того, согласно изменениям в указе мэра, с 21 июня в Москве прекращается режим нерабочих дней для организаций и индивидуальных предпринимателей.

До 29 июня в столице запрещено посещение детских игровых комнат и зоопарков.

С 23:00 до 6:00 ресторанам и кафе разрешено обслуживать посетителей только в режиме «на вынос».

Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в столичных караоке запрещено до вторника, 29 июня.

Также продлевается ограничение на использование объектов городской инфраструктуры — детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов.