Систему QR-кодов с подтверждением вакцинации введут в ресторанах Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Систему QR-кодов с подтверждением вакцинации от коронавирусной инфекции планируют ввести в столичных ресторанах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 июня.

По его словам, идею сделать рестораны зоной, свободной от COVID-19, обсудили власти города и рестораторы.

— Что мы подразумеваем? Мы подразумеваем, что 100 процентов вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений. Это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в Венгрии, в Израиле, — пояснил глава города в личном блоге.

Он отметил, что в этом вопросе есть определенные сложности с теми, кто уже переболел коронавирусом, так как им нужно сдать крови и проводить тестирование. Кроме того, для вакцинации ста процентов работников общепита потребуется длительный период сроком до полутора месяцев.

Сергей Собянин предложил на это время провести подобный эксперимент в 10 — 15 ресторанах.

— Объявим эти рестораны «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг, — рассказал мэр Москвы.

По его словам, чтобы настроить информационную систему контроляи отработать технологию, потребуется неделя. После этого времени можно будет оценить систему работы, а уже затем тиражировать опыт.