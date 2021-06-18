Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Танцполы и фан-зоны для болельщиков закроют в столице с пятницы, 18 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, эта мера является вынужденной на фоне усугубляющейся ситуацией с коронавирусом в столице. Сергей Собянин отметил, что несмотря на предупреждения, на стадионах и в концертных залах до сих пор наблюдаются большие скопления людей.

— Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми, — написал глава города в личном блоге.

Он пояснил, что, согласно внесенным изменениям в его указ от 8 июня, театры и кино смогут продолжить работу, а вот массовые зрелищные мероприятия будут остановлены.

С 13 июня в Москве приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. Кроме того, закрыты игровые и детские площадки в городских парках и на природных территориях. В организациях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00 за исключением обслуживания навынос.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию против коронавируса 60% работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Позднее в этот же день постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан приняла главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.