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Режим нерабочих дней завершится в Москве 21 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Режим нерабочих дней завершится в Москве 21 июня

Полина Долганова

Город

Режим нерабочих дней отменят в столице с 21 июня. Об этом сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина в пятницу, 18 июня.

— Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа, — говорится в документе.

Ранее по указу мэра Москвы Сергея Собянина дни с 15 по 19 июня были объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Также власти столицы рекомендовали перевести на удаленный режим работы минимум 30 процентов непривитых сотрудников. Таким образом, «длинные выходные» продлятся в Москве до 20 июня.

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