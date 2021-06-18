Концерт в рамках программы Leto, Shalom! пройдет в Еврейском музее

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Еврейский музей и центр толерантности 27 июня приглашает москвичей и гостей столицы на праздник Leto, Shalom!. На летней веранде во дворе музея выступит Егор Сесарев.

Певец стал известен после участия в конкурсе «Новая волна» и третьем сезоне шоу «Голос». После этих событий он выпустил несколько альбомов. Его пластинка «Из Питера» — признание в любви винтажной и живой музыке. Последняя работа Егора — EP «Кислота», которую он записал в сотрудничестве с музыкантом Nick Rouze.

На концерте гостей ждет премьера — певец исполнит треки из нового альбома, а также свои самые известные композиции, включая такие хиты, как «With you», «Кресло» и «Табак и вино».

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.