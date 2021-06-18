Диетолог Соломатина рассказала, почему при ангине нужно есть мороженое

Фото: Pixabay

Мороженое способно уменьшить отек после удаления зубов и аденоидов. Также холодный десерт смягчает боль в горле при ангине. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, холодное лакомство снижает простудную заболеваемость, является хорошей профилактикой ангины, фарингита и иных недугов.

— Регулярные порции холода закаливает горло, именно поэтому даже в детсадах такие десерты дают на пробу детям, — отметила она.

В некоторых видах мороженого есть даже полезные бактерии, улучшающие обменные процессы и ускоряющие метаболизм, констатировала Соломатина.

— В России производят биомороженое, в которое добавляют полезные пробиотики. В замороженном виде они в большем количестве, чем, например, из обычного йогурта, добираются через кислую среду желудка до места своей работы, кишечника, — объяснила диетолог.

Такой десерт, по ее словам, улучшает работу желудка, а также насыщает стенки слизистой полезными бактериями.